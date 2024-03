Ucraina Russia oggi, le notizie sulla guerra. Putin minaccia: “Pronti a usare le armi nucleari”

Mosca, 13 marzo 2024 – Vladimir Putin e la minaccia di una guerra nucleare: “Da un punto di vista tecnico-militare, la Russia è pronta se c'è un attacco allo Stato, alla sovranità o all'indipendenza russa”. Parlando in un'intervista alla televisione di Stato russa Rossiya 1 e all'agenzia Ria Novosti, il capo del Cremlino ha detto di sperare che gli Stati Uniti evitino qualsiasi escalation che potrebbe innescare una guerra nucleare, ma ha sottolineato che le forze russe sono pronte. Alla domanda se abbia mai preso in considerazione l'uso di armi atomiche sul campo di battaglia in Ucraina, Putin ha risposto che non ce n'è stato bisogno.

Il presidente russo Vladimir Putin

E sul pronto sul fronte ucraino, il presidente russo è convinto che l’esercito di Kiev abbia intensificato negli ultimi giorni gli attacchi sul territorio russo per interferire con le prossime elezioni presidenziali. "È semplice – ha osservato Putin – tutto questo sta accadendo sullo sfondo dei fallimenti sulla prima linea. Non hanno raggiunto nessuno degli obiettivi che si erano prefissati l'anno scorso. E non ho dubbi che l'obiettivo principale sia, se non quello di interrompere le elezioni in Russia, almeno di interferire in qualche modo con il normale processo elettorale”. In Russia le elezioni sono in programma dal 15 al 17 marzo e Putin è pronto ad assicurarsi un altro mandato di sei anni.

Le notizie in diretta