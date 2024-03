Russia, partigiani filo-ucraini prendono il controllo di una città di confine. Decine di attacchi con droni nelle ultime ore

Kiev, 12 marzo 2024 – Mentre si prepara alle elezioni presidenziali in programma dal 15 al 17 marzo, ma già in corso in alcune regioni col il voto anticipato, la Russia è ancora bersaglio di decine di droni ucraini. Nelle ultime ore, sono stati centrati diversi obiettivi nelle zone di confine, ma anche nelle regioni di Mosca e San Pietroburgo. In particolare, si sta registrando un incendio in una raffineria di Nizhny Novgorod.

I vigili del fuoco russi impegnati nello spegnimento dell'incendio in deposito di carburanti attaccato dai droni ucraini (Ansa)

Non è l’unico attacco attualmente in corso: gruppi di volontari russi filo-ucraini sono penetrati nelle regioni russe di Belgorod e Kursk, prendendo anche il controllo della cittadina di confine Lozova Ruska. I combattimenti con le forze russe sarebbero in corso anche in altre località.

