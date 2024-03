Guerra Ucraina, Mosca: respinte tutte le infiltrazioni a Belgorod e Kursk

Mosca, 15 marzo 2024 - Mentre oggi si vota per le elezioni presidenziali in Russia, con Putin che ha fatto appello al voto “patriottico” e Mosca che ha messo in guardia contro eventuali manifestazioni di dissenso ai seggi, le autorità filorusse di Donetsk affermano che 3 bambini sono morti stanotte in un attacco delle forze di Kiev sulla città.

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che tutti i tentativi di incursione delle forze armate ucraine nei territori conquistati dalla Russia (le regioni di Belgorod e Kursk) sono falliti e sono costati all'esercito di Kiev 1.500 uomini, 500 dei quali sono stati uccisi.

Macron insiste nell'affermare di non escludere l'invio di truppe in Ucraina. Oggi a Berlino colloqui tra il presidente francese, Scholz, Tusk e Michel.

Voto interrotto a Belgorod a causa delle esplosioni

