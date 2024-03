Ucraina: le truppe di Macron, le tensioni con Scholz, il vertice a Berlino con la Polonia. Mosca: “Francia già in guerra”

Berlino, 15 marzo 2024 - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, riceverà a Berlino il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo che le tensioni tra i due leader sulle divergenze su come sostenere l'Ucraina.

Ieri Macron ha dichiarato che la Russia non fermerà le sue ambizioni territoriali se vincerà la sua guerra in Ucraina, rappresentando una minaccia per i Paesi confinanti di Moldavia, Romania e Polonia. "La Russia è diventata una potenza che vuole espandersi ed è chiaro che non si fermerà", ha scritto su X dopo un'intervista alla TV francese. “Lei ha parlato di inviare truppe”, gli ha chiesto uno dei due intervistatori. “Non siamo sicuri di farlo - ha risposto -, non siamo attualmente in questa situazione, ma per il momento non escludiamo l'opzione”.

Il presidente francese Emmanuel Macron (foto Ansa)

Dopo un incontro in cancelleria, saranno raggiunti dal primo ministro polacco, Donald Tusk, per consultazioni urgenti su un ulteriore sostegno militare europeo a Kiev.

Un massiccio pacchetto di aiuti statunitensi da 60 miliardi di dollari (55 miliardi di euro) è ancora bloccato al Congresso dai repubblicani, e il presidente Usa, Joe Biden, ha riconosciuto che 300 milioni di dollari di sostegno temporaneo annunciati marteì' "non sono neanche lontanamente sufficienti".

Spetta a Parigi, Berlino e Varsavia "mobilitare tutta l'Europa" per fornire all'Ucraina nuovi aiuti, ha detto Tusk. Ma le divergenze latenti latenti tra Macron e Scholz minacciano di minare la cooperazione tra gli alleati.

I partner europei della Germania non hanno digerito il rifiuto di Scholz di fornire i suoi missili Taurus a lungo raggio all'Ucraina, nonostante le richieste urgenti da Kiev. La cancelleria, d'altro canto, ha reagito con rabbia al rifiuto di Macron di escludere l'invio di truppe in Ucraina e ai suoi commenti che invitano gli alleati a non essere "codardi".

Intanto Mosca tiene gli occhi puntati sulle mosse di Parigi. La Francia è stata "trascinata nel conflitto in Ucraina” ed è pronta ad aumentare il suo coinvolgimento, ha rimarcato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Mentre il direttore del servizio di intelligence estera russa, Sergey Naryshkin, ha bollato le dichiarazioni di Macron come "sogni folli e paranoici".