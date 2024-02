Il principe Harry furioso dopo lo stop alla scorta: “Voglio il nome di chi ha preso questa decisione”

Londra, 29 febbraio 2024 - Harry è su tutte le furie per aver perso il ricorso contro l'abbassamento del suo livello di protezione quando si trova in Gran Bretagna, conseguenza del fatto visto che non è più un membro "in servizio" della famiglia reale. Il duca di Sussex non l'avrebbe presa bene e dalle carte del processo sembra meditare vendetta visto che ha chiesto il nome del responsabile di questa decisione ("I would like that person's name" si legge in prima pagine del Daily Mail.

Il legale di Harry ha fatto sapere che il suo assistito è intenzionato a presentare appello contro la decisione dell'Alta corte sul suo livello di protezione in Gb. "Il duca non chiede un trattamento di favore, ma un'applicazione giusta e legale delle regole del Ravec", ha affermato un portavoce del principe.

Nel ricorso il giudice ha dato ragione al ministero riguardo la decisione del Royal and Vip Executive Committe, cioè l'organo preposto dal ministero dell'Interno per gestire la sicurezza dei reali e altre persone di riguardo, di abbassare il livello di sicurezza per Harry e la moglie Meghan. Infatti il giudice ha sottolineato che il Ravec si occupa di persone residenti in Gran Bretagna, mentre il principe e la sua famiglia risiedono negli Stati Uniti.

"Il duca di Sussex spera di ottenere giustizia dalla corte d'appello e non farà altri commenti fino a quando il caso sarà in corso", ha concluso il portavoce. Ma dalle 52 pagine emerge anche la richiesta minacciosa di Harry che avrebbe chiesto di sapere chi nel governo fosse responsabile della decisione: "Vorrei il nome di quella persona".

Per Harry si tratta della seconda sconfitta davanti ai giudici in fatto di sicurezza. Il duca si è sempre lamentato di sentirsi meno sicuro e di temere a portare la famiglia in Gran Bretagna senza la scorta che in passato gli veniva garantita. Solo l'anno scorso era stata rigettata anche la sua richiesta di pagare personalmente la protezione della polizia.

La decisione dell'Alta corte è stata comunicata dal giudice a riposo Sir Peter Lane, il quale ha elogiato il comitato Ravec, e il presidente Sir Richard Mottram, per la loro "conoscenza e competenza significative" in un'area altamente specializzata. Inoltre i legali del ministero dell'Interno a dicembre, a decisione presa, avevano spiegato che in patria Harry continuerà a godere della protezione della polizia a spese dei contribuenti, ma con "disposizioni su misura" che verranno prese di volta in volta, invece della protezione automatica assegnata ai reali in servizio "attivo".