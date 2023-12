Nato un panda rosso allo zoo di Lisbona. Il cucciolo muove i suoi primi passi

Lisbona, 10 dicembre 2023 – C’è un nuovo inquilino nello zoo di Lisbona. E’ nato un panda rosso. Il cucciolo, sano e pieno di vitalità, ha mosso i primi passi insieme alla sua mamma. L’esemplare del panda rosso, originario dell’Asia, è attualmente a rischio di estinzione.

Il panda rosso: provenienza e caratteristiche

Il panda rosso, originario dell’Asia, è chiamato anche ‘volpe di fuoco’ e si distingue dal suo cugino più popolare, il panda bianco e nero, per la folta pelliccia rossa e una lunga coda.

Come mostrato nel divertentissimo film Disney Pixar Red, il panda rosso è una creatura vivace. Ma ha delle abitudini un po’ sregolate: dorme di giorno e mangia di notte (il suo alimento preferito è senza dubbio il bambù) Caratteristico il suo modo di dormire: si allunga su un rame e lascia penzolare le zampe, mentre arrotola la coda attorno al corpo e anche sul capo (come se fosse un cuscino) per coprirsi dalla luce.

L'esistenza di questo adorabile animaletto sul nostro pianeta è però in serio pericolo. Il panda rosso vive infatti un'area geograficamente limitata (la già citata zona boscosa dell'Himalaya tra Cina, Buthan Nepal e Myanmar) e proprio queste terre negli ultimi decenni sono stati teatro di un notevole incremento degli insediamenti urbani e, quindi, di massicci disboscamenti e sono colpite dal cambiamento climatico.