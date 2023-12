Trovata la testa di un “mostro marino” in Inghilterra. Un pliosauro, era il T-Rex dei mari

Londra, 10 dicembre 2023 - Un mostro sottomarino di 20 metri, scoperto sulla costa 'Giurassica' del Dorset è il regalo per capodanno del famoso naturalista sir David Attenborough per gli telespettatori britannici di BBC One.

Una scoperta straordinaria che ha portato alla luce un teschio, lungo oltre due metri, di un pliosauro, un rettile marino di oltre 20 metri vissuto nel Giurassico superiore circa 150 milioni di anni fa.

Something BIG! Excited to finally see this annouced. I'm thrilled for collector Phil Jacobs and good friend Steve Etches, who has skillfully prepared the skull, which will go on display @TEC_Kimmeridge. Must-see TV! "Attenborough and The Giant Sea Monster", New Year’s Day. pic.twitter.com/jukvwMQA6v — Dr Dean Lomax (@Dean_R_Lomax) December 10, 2023

Un grande predatore dotato di denti aguzzi e considerato per la sua voracità dagli esperti una specie di Tyrannosaurus rex dei mari. L'esemplare scoperto sulla costa britannica non è il primo, e non è dei più grandi, si stima tra i 10 e i 12 metri, ma è decisamente il meglio conservato, e quindi perfetto per il famoso programma della Bbc condotta da Attenborough, la serie 'Attenborough and The Giant Sea Monster'.

E il pubblico non potrà rimanere impressionato davanti a un cranio più alto della maggior parte degli esseri umani, sottolinea la Bbc promuovendo l'appuntamento. Per non parlare delle sue 130 zanne, grandi più di una mano, e così affilate da poter perforare qualsiasi corazza delle sue vittime.