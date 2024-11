Pacco sospetto a Londra, evacuata stazione Euston

Roma, 23 novembre 2024 – Nuovo allarme sicurezza in Gran Bretagna. Dopo i disagi registrati ieri per l’evacuazione dell’aeroporto di Gatwick, in seguito al ritrovamento di un oggetto sospetto all’interno di un bagaglio, oggi l’allarme è scattato nella stazione ferroviaria di Euston, nel centro di Londra.

La stazione è stata evacuata in via precauzionale dopo il ritrovamento di un pacco sospetto. In particolare, secondo quanto si apprende, sono stati predisposti cordoni di polizia per circoscrivere l’area interessata, mentre gli agenti stanno esaminando il pacco, secondo quanto riporta Sky News.