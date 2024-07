Moglie e figlie uccise con una balestra, sterminata la famiglia del commentatore Bbc

Londra, 10 luglio 2024 – Il Regno Unito sotto choc per un triplice omicidio avvenuto ieri sera a Bushey, nell’Hertfordshire (Inghilterra). Le vittime sono due sorelle, Louise e Hannah Hunt, di 25 e 28 anni, figlie di un commentatore della Bbc, John Hunt, oltre alla moglie del giornalista, Carol di 61 anni. La polizia sta cercando il presunto killer, Kyle Clifford, 26 anni, ex fidanzato di una delle due giovani. E’ armato di balestra, l’arma con cui avrebbe ucciso le tre donne, anche se potrebbe non essere l’unica.

A scoprire i cadaveri è stato proprio Hunt, 58 anni, ex poliziotto e speaker a Radio Five Live del network Bbc da 20 anni, tornato a casa dopo aver lavorato all'ippodromo di Lingfield Park.

Clifford, fino a poco tempo fa fidanzato con Louise, vive a Enfield, nord di Londra, dove lavora come guardia giurata. I vicini hanno riferito che la sua casa è stata perquisita da agenti. Ma il 26enne potrebbe trovarsi ancora nella contea di Hertfordshire, che ora viene battuta palmo a palmo. La polizia ha lanciato un appello a Clifford affinché si consegni.

Il killer avrebbe agito con premeditazione: fonti inquirenti ia hanno affermato che le tre donne sono state legate prima di essere colpite in un "attacco mirato". Un “delitto scioccante”, l’ha definito la ministra inglese Yvette Cooper, mentre la Bbc parla di un fatto “devastante”.

“I nostri pensieri sono con John e con la sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile e gli daremo il sostegno che possiamo'', si legge in una nota indirizzata a Radio Five Live.

Nel Regno Unito non è richiesta alcuna licenza per possedere una balestra, ma è illegale portarne una in pubblico senza una scusa ragionevole.