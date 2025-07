Netanyahu respinge le richieste di Hamas. Meloni: "È urgente un cessate il fuoco"

Meloni al telefono con Netanyahu: "Urgente un cessate il fuoco a Gaza". Nel solco dei contatti avviati al G7 di Kananaskis, la premier italiana ha intensificato le pressioni diplomatiche. Dopo un colloquio venerdì con Donald Trump, ha parlato con l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani, che ospita il negoziato, e con il premier israeliano Benjamin Netanyahu (foto), sottolineando la necessità di fermare i combattimenti, garantire aiuti umanitari e liberare gli ostaggi.

Una strada in salita, quella della tregua. In serata l’ufficio del primo mnistro israeliano ha dichiarato che "le modifiche che Hamas intende apportare alla proposta del Qatar ci sono state comunicate ieri sera e sono inaccettabili per Israele".

Il gruppo islamista aveva dato risposta positiva alla nuova proposta americana, chiedendo alcune modifiche.

Hamas punta a una tregua di due mesi con trattative per porre fine alla guerra. Sul terreno, intanto, non si fermano i combattimenti: almeno 70 gazawi sono morti in 24 ore sotto i raid israeliani.