Vertice Nato: all’Ucraina nuovi sistemi di difesa aerea. Zelensky a Washington: “È tempo di agire e prendere decisioni forti”

Washington, 10 luglio 2024 – È partito nella serata italiana il vertice Nato di Washington, in programma fino a domani. Al centro dei lavori dei delegati dei 32 paesi membri l’Ucraina e la sicurezza trans-atlantica. Presente quindi anche il presidente Volodymyr Zelensky, che appena atterrato negli Stati Uniti si è detto fiducioso sull’invio da parte dei partner occidentali di nuovi sistemi antiaerei. Le sue speranze non sono state tradite: il leader statunitense Joe Biden ha annunciato che Kiev riceverà nei prossimi mesi diverse batterie di difesa, tra cui i Samp-T italiani. “L’Italia ha contribuito più di ogni altro paese in proporzione alle possibilità che aveva”, ha commentato il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Grazie mille per questa decisione su cinque sistemi Patriot aggiuntivi – la risposta di Zelensky – Aiuteranno ovviamente. Non è abbastanza, dobbiamo anche andare avanti: fare passi forti con la difesa aerea di diversi tipi, più di uno".

Nel corso del summit, il presidente turco Recep Tayyr Erdogan ha sottolineato l’importanza di non tradurre il sostegno all’Ucraina in un conflitto contro Mosca: “Mentre definiamo le misure da adottare per aiutare Kiev, manteniamo anche la nostra posizione di principio di non rendere la Nato una parte in guerra”.

I leader impegnati nel vertice Nato in programma a Washington tra il 9 e l'11 luglio (Ansa)