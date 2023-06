Ucraina, notizie in diretta: forti esplosioni a Kharkiv. “Battaglia brutale” nel Donetsk

Kiev, 9 giugno 2023 – La guerra in Ucraina è a un punto di svolta. Mentre si registrano forti esplosioni a Kharkiv, nella parte orientale del Paese, in Donbass sembra di fatto iniziata la controffensiva di Kiev. Sono in corso “battaglie brutali” nel Donetsk, per gran parte occupato dai russi, fa sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma “stiamo vedendo dei risultati”. Secondo blogger russi, l’esercito ucraino starebbe avanzando a Zaporizhzhia. Ed è allarme per la centrale nucleare, che prende acqua di raffreddamento dal deflusso della diga di Kakhovka. Quest’acqua sarebbe ai livelli di guardia. Intanto l’armata di Putin continua a bombardare la regione alluvionata di Kherson – scrive su Telegram Zelensky, che ieri ha visitato la zona. “Stanno colpendo anche i punti di evacuazione, una manifestazione di malvagità che forse nessun terrorista al mondo ha mai fatto”. I riflettori internazionali sono puntati sulle “conseguenze catastrofiche” dell’attacco all’impianto, sulla cui paternità Kiev e Mosca continuano a scambiarsi accuse. Per la Commissione Ue serve un’indagine dell’Aia. Dagli Usa fonti sostengono che il Pentagono sarebbe pronto a fornire all’Ucraina una nuova tranche di aiuti da 2 miliardi.

Persone si riparano dalle bombe durante l'evacuazione dalle aree alluvionate di Kherson (Ansa)

Le notizie di oggi in diretta