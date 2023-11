Gaza ultime notizie: oggi la liberazione di altri 14 ostaggi israeliani e 42 detenuti palestinesi

Tel Aviv, 25 novembre 2023 – Secondo giorno di tregua a Gaza per consentire lo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Oggi è atteso il rilascio di altri 14 ostaggi (dopo i 24 di ieri), a cui dovrà corrispondere la liberazione di 42 detenuti palestinesi, secondo l’accordo raggiunto tra le parti in guerra.

I due ospedali in cui si trovano i 13 israeliani rilasciati (gli altri sono asiatici, 10 tailandesi e un filippino), hanno confermato le “buone condizioni” dei pazienti. “Sono con le famiglie in aree separate preparate per loro, assistiti da equipe mediche, sociali e psicologiche”. Nella prima struttura ci sono 4 donne e 4 bambini, mentre nella seconda sono ospitati i rimanenti 5 adulti. I media locali raccontano la gioia dei liberati e dei loro familiari come quella di Yoni Asher che dopo 40 giorni ha potuto riabbracciare la moglie Doron, 34 anni di cittadinanza tedesca, e le figlie Raz e Aviv, cinque e due anni, rapite lo scorso 7 ottobre da Hamas mentre si trovavano nel kibbutz di Ni-Oz per far visita alla nonna. L’anziana è stata uccisa.

Dopo oggi ci saranno altri due giorni di cessate il fuoco, che permetteranno l’ingresso di altri aiuti a Gaza. L’accordo prevede in tutto 200 camion, cisterne di carburante e gas.

