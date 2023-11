Guerra in Medio Oriente, scattata la tregua a Gaza e al confine col Libano: attesa la liberazione dei primi 13 ostaggi e di 39 detenuti palestinesi

Roma, 24 novembre 2023 – É iniziato alle 6 di mattina ora italiana (le 7 ora locale) il cessate il fuoco di almeno quattro giorni fra Hamas ed Israele a Gaza come previsto dall’accordo approvato mercoledì per una tregua e lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Lo ha reso noto la radio militare. Nel pomeriggio è attesa la liberazione dei primi 13 ostaggi, per lo più donne e bambini, dei 50 previsti dall’accordo. In seguito torneranno in libertà anche 39 donne e minorenni palestinesi detenuti in Israele dei circa 150 previsti.

La sospensione temporanea delle ostilità dovrebbe riguardare anche il confine settentrionale di Israele con il Libano, dopo ripetuti scontri a fuoco fra l'esercito e gli Hezbollah libanesi. Ma sarà “una breve pausa” prima di “altri due mesi di guerra”, prevede il ministro della Difesa israeliano Gallant.