Nobel per la pace ai sopravvissuti delle bombe atomiche ad Hiroshima e Nagasaki: “Gaza come il Giappone 80 anni fa”

Roma, 11 ottobre 2024 - Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'organizzazione antinucleare giapponese Nihon Nihon Hidankyo. Il comitato norvegese ha scelto il movimento per i sopravvissuti delle bombe atomiche ad Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha.

Per un mondo libero dalle armi nucleari

A Nihon Nihon Hidankyo è stato conferito il prestigioso riconoscimento per i suoi sforzi per ottenere un mondo libero dalle armi nucleari e per dimostrare attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono essere usate mai più, si legge nella motivazione del comitato di Oslo del presidente Jrgen Watne Frydnes.

Sotto pressione il “il tabù sull'uso delle armi nucleari”

I recenti conflitti, ha spiegato il presidente del Comitato di Oslo, hanno messo "sotto pressione" in modo "allarmante" quello che ha definito "il tabù sull'uso delle armi nucleari". Il movimento è nato dopo gli attacchi atomici dell'agosto 1945 in Giappone. I suoi membri negli anni hanno lavorato instancabilmente per aumentare la consapevolezza sulle catastrofiche conseguenze umanitarie dell'uso di armi nucleari. Da qui si è sviluppata una potente norma internazionale, che stigmatizza l'uso di armi nucleari come moralmente inaccettabile. Questa norma è diventata nota come "il tabu' nucleare", si legge nelle motivazioni del Premio.

“Gaza come il Giappone 80 anni fa”

L'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo attraverso un funzionario ha dichiarato: la situazione a Gaza è "come il Giappone di 80 anni fa", aggiungendo che l'organizzazione "non avrebbe mai sognato di vincere" il premio, ha detto il funzionario dopo l'assegnazione del premio.