Mistero sul corpo di Navalny. La portavoce: “L’obitorio dice di non averlo”

Roma, 17 febbraio 2024 – "Alexei Navalny è stato assassinato”. Lo ribadisce la sua portavoce Kira Yarmuysh, all’indomani della notizia della morte dell’oppositore russo. Il decesso è avvenuto “il 16 febbraio alle 14.17 ora locale, secondo il messaggio ufficiale inviato alla madre di Alexei”. La famiglia ora pretende la restituzione del corpo. Nessuno sa però dove si trovi la salma. "Un dipendente della colonia penale – scriveva stamani su X Yarmuysh – ha detto che è stata portata a Salekhard. A prenderla sono stati gli investigatori dell'Ic, che ora stanno conducendo 'indagini'. Chiediamo che venga consegnato immediatamente alla sua famiglia". Ma l’avvocato di Navalny si è poi recato all’obitorio di Salekhard e lo ha trovato chiuso. “Ha chiamato il numero di telefono indicato sulla porta – spiega sempre la portavoce – Gli è stato detto che era la settima persona a chiamare oggi. Non hanno il corpo all'obitorio”.

L'arresto nel 2017 (Ap)

Il servizio penitenziario federale russo ha riferito che Navalny si è sentito male dopo una passeggiata. Sarebbe stato rianimato per 30 minuti, inutilmente. L’ipotesi fornita dalla tv di Stato russa è quella di una trombosi, per l’esattezza di un’embolia polmonare. Ma le autorità hanno invitato ad attendere i risultati degli esami forensi che sono in carica al Comitato investigativo russo.

Mentre i leader occidentali puntano il dito contro Putin (“E’ l’unico responsabile”, ha detto ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in mondovisione), l’Onu chiede “un’indagine credibile imparziale, approfondita e trasparente condotta da un organismo indipendente”, per stabilire le cause della morte del principale oppositore del presidente russo. "Se qualcuno muore sotto la custodia dello Stato, si presuppone che lo Stato sia responsabile”.

Navalny, noto per le sue indagini anti-corruzione e sopravvissuto a un avvelenamento con gas nervino nell'agosto 2020, era detenuto dal gennaio 2021. Arrestato più volte nella sua vita, aveva iniziato a scontare una condanna a 9 anni per ‘frode’ e la scorsa estate era stato condannato ad altri 19 anni per estremismo.

Memorial, l’associazione moscovita impegnata nelle difesa dei diritti umani oltre che nella denuncia dei crimini sovietici, in un comunicato definisce la "tragica" morte di

Navalny “un omicidio politico" con un legame "diretto con il passato sovietico". "L'attuale regime cerca di riportare un paese enorme, insieme ai suoi milioni di abitanti, nel 'glorioso Passato sovietico'. Lo fa con la violenza, l'aggressione, la privazione della libertà nei confronti di milioni di persone, l'omicidio dei prigionieri politici. (...). La cosa migliore che possiamo fare adesso è ricordare la risposta di Navalny quando gli chiesero un messaggio da lasciare ai suoi sostenitori, nell'eventualità che fosse ucciso: 'Non arrendetevi!'".

Intanto non si fermano le manifestazioni di solidarietà a Navalny in Russia nonostante il pugno duro del Cremlino che ha fatto arrestare centinaia di persone e rimosso i fiori dai memoriali.