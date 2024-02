Arma spaziale russa: la Cnn svela i dettagli. “EMP nucleare, può causare sconvolgimenti estremi nella vita quotidiana”

Roma, 17 febbraio 2024 – Dettagli sull’arma segreta in fase di progettazione da parte della Russia sono stati rivelati da fonti di intelligence contattati dalla Cnn. Nello specifico, viene spiegato, si tratta di un'arma spaziale nucleare in grado di distruggere i satelliti creando un'enorme ondata di energia capace di paralizzare potenzialmente una vasta fascia di veicoli spaziali commerciali e governativi da cui dipende il mondo. E’ conosciuta generalmente dagli esperti spaziali militari come EMP nucleare.

Le notizie e il delirio a Washington

La prime informazioni all’opinione pubblica sono state diffuse mercoledì scorso, quando il deputato repubblicano Mike Turner dell'Ohio, presidente della commissione intelligence della Camera, ha scatenato il delirio a Washington quando ha affermato di "avere informazioni riguardanti una seria minaccia alla sicurezza nazionale". Venerdì, il presidente Joe Biden aveva confermato pubblicamente che Turner si riferiva a una nuova capacità anti-satellite nucleare russa, ma i funzionari si sono fermamente rifiutati di discuterne ulteriormente, citando la natura altamente riservata dell'intelligence.

“Sconvolgimenti estremi ed effetti difficili da prevedere”

L'arma è ancora in fase di sviluppo e non è ancora in orbita, hanno sottolineato pubblicamente i funzionari dell'amministrazione Biden. Ma se utilizzata, dicono, sarebbe un punto di svolta nella storia delle armi nucleari e potrebbe causare sconvolgimenti estremi nella vita quotidiana in modi difficili da prevedere. Biden venerdì ha sottolineato pubblicamente che "non esiste alcuna minaccia nucleare per il popolo americano o in qualsiasi altra parte del mondo con ciò che la Russia sta facendo in questo momento". E ancora: "Tutto ciò che stanno facendo e/o faranno riguarda i satelliti e lo spazio e potenzialmente danneggia quei satelliti".

L’accelerazione negli ultimi mesi

Negli ultimi mesi c'è stato un flusso di rapporti di intelligence legati specificamente agli sforzi della Russia per sviluppare capacità anti-satellite a propulsione nucleare, secondo un funzionario della difesa. Ma la Russia ha recentemente compiuto progressi nei suoi sforzi per sviluppare un EMP nucleare, una tecnologia correlata ma molto più allarmante. "La nostra conoscenza generale della ricerca russa di questo tipo di capacità risale a molti, molti mesi, se non a pochi anni", ha detto giovedì il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. "Ma solo nelle ultime settimane la comunità dell'intelligence è stata in grado di valutare con un maggiore senso di attendibilità esattamente come la Russia continua a perseguire questo obiettivo".