In Russia più di cento arresti alle manifestazioni pro-Navalny. Rimossi i fiori dai memoriali

Roma, 17 febbraio 2024 – Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante i raduni in memoria del nemico numero uno di Putin: Alexei Navalny, morto ieri in prigione. E’ quanto riferisce l'organizzazione per i diritti umani Ong-Info.

Manifestazione davanti all'ambasciata russa a Londra (Ansa)

Finora "oltre 101 persone" sono state arrestate in 10 città della Russia, di cui 64 a San Pietroburgo, ha riferito Ovd-Info. Undici persone sono state arrestate nella capitale e molte altre nelle città di Nizhny Novgorod, Krasnodar, Rostov sul Don e Tver. Le proteste sono illegali in Russia e le autorità hanno represso in modo particolarmente duro le manifestazioni a sostegno di Navalny. Già ieri, le autorità avevano riferito di essere a conoscenza di appelli online "per prendere parte a una manifestazione di massa nel centro di Mosca" e avevano messo in guardia i cittadini.

Nella notte, poi, sono stati rimossi (probabilmente da agenti in borghese) i fiori lasciati dai manifestanti in diverse città russe. Anche a Mosca, dove i fiori sono stati rimossi da un memoriale vicino al quartier generale dei servizi segreti, ma al mattino ne sono comparsi altri.

Navalny si trovava in carcere per motivi politici. Nello scorso dicembre era stato trasferito nella remota colonia penale a regime speciale "Lupo Polare" (a Kharp, nella regione di Yamalo Nenets), oltre il circolo polare artico.