Nagorno Karabakh, truppe dell’Azerbaigian entrano in forze nella regione separatista: “Operazione antiterrorismo”

Mosca, 19 settembre 2023 - Le truppe militari dell'Azerbaigian sono entrate in forze nel Nagorno Karabakh per un'operazione "antiterroristica", rende noto l'agenzia russa Ria Novosti. L'obiettivo di ripristinare l'ordine costituzionale, ha riferito oggi il ministero della Difesa azerbaigiano.

Dopo l'inizio dell'operazione forti esplosioni sono state udite nella roccaforte separatista armena di Stepanakert, riportano fonti locali.

Nei giorni scorsi in diverse esplosioni in miniere nella regione separatista sono morti sei uomini: quattro agenti di polizia e due civili. Le autorità dell'Azerbaigian hanno subito puntato il dito contro "gruppi di sabotaggio", facendo salire la tensione l'Armenia. Secondo i servizi di sicurezza azeri due uomini sono saltati in aria la mattina presto nel distretto di Khodzhavenskiy, e quattro agenti di polizia sono stati uccisi mentre si recavano sul posto, il loro veicolo è esploso su "una mina posata su un tunnel stradale in costruzione da gruppi armati armeni illegali".

"Pertanto, sono state lanciate attività antiterroristiche locali per garantire le disposizioni della Dichiarazione trilaterale, reprimere provocazioni su larga scala nella regione economica del Karabakh, per disarmare e garantire il ritiro delle formazioni delle forze armate armene dai nostri territori, neutralizzare le infrastrutture delle loro forze armate, garantire la sicurezza della popolazione civile ritornata nei territori liberati dall'occupazione, dei civili coinvolti nei lavori di costruzione e restauro e del nostro personale militare, e infine ripristinare l'ordine costituzionale della Repubblica dell'Azerbaigian", scrivono le autorità azere in una nota rilanciata dai media russi.

Il Ministero della Difesa ha aggiunto di aver informato il comando delle forze di pace russe e la direzione dell'Osservatorio turco-russo sugli eventi in corso.