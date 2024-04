Gérard Depardieu sarà fermato per violenza sessuale. Convocato in commissariato

Parigi, 29 aprile 2024 – e Gérard Depardieu sarà posto in stato di fermo per le accuse di violenza sessuale formalizzate da due donne. A dare la notizia è l’emittente BfmTv, secondo cui l’attore francese pluripremiato, Leone d’oro alla carriera, candidato all’Oscar, è stato convocato questa mattina in commissariato a Parigi dove sarà interrogato.

Le due donne, entrambe del mondo del cinema, lo accusano di palpeggiamento. Le molestie sarebbero avvenute sul set: nel 2021 mentre Depardieu girava ‘Les Volets Verts’ di Jean Becker e anni prima, nel 2014, durante le riprese di ‘Le magicien et les siamois’ di Jean-Pierre Mocky.

L’ultima a denunciare, nel febbraio scorso, è stata una scenografa, 53 anni, che ha raccontato di essere stata aggredita in corridoio, sul set del film di Becker. Era il 2021. Scrivono i media francesi, citando il racconto della querelante: Depardieu “ha afferrato” la donna “con brutalità”, “l'ha immobilizzata tra le cosce”. Poi l“l’ha toccata sui seni e sulle natiche”, rivolgendole contemporaneamente frasi oscene. Ci sarebbe voluta una terza persona per fermarlo. Dopodiché l’equipe del film – sempre secondo il racconto di lei – l’avrebbe costretto a chiedere scusa. Ma lui avrebbe continuato a chiamare la donna con l’appellativo di 'tr...a’ per tutte le riprese. Gerard Depardieu ha negato tutto, offrendo la sua verità in una lettere aperta a Le Figaro.

Ad accusare Depardieu c’è un’altra donna, stavolta per fatti accaduti durante il 2014 a Parigi. Stando alla denuncia di lei, un’assistente alla regia che allora aveva 24 anni, l’attore l’avrebbe palpeggiata, anche in questo caso pronunciando volgarità. La troupe si era riunita in un appartamento per preparare le riprese del cortometraggio di Mocky: qui sarebbe avvenuta l’aggressione, che si sarebbe ripetuta con le stesse modalità qualche giorno dopo, sul set.

Le due vicende, per il quale oggi Depardieu è stato convocato, non sono le uniche sotto la lente degli investigatori. Un’assistente di produzione, 33 anni, accusa Depardieu di averla palpeggiata, sempre sul set di Mocky, pochi giorni prima che la stessa sorte capitasse alla scenografa, a fine agosto 2021. L’inchiesta maggiore però è quella che vede Gérard Depardieu indagato per stupro nei confronti dell'attrice Charlotte Arnould. I fatti risalgono al 2018.

Notizia in aggiornamento