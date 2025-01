Musk: “La Manica si deve chiamare canale George Washington”

Roma, 26 gennaio 2025 – Dopo il Golfo del Messico che diventa Golfo d’America grazie a un ordine esecutivo firmato da Donald Trump, la nuova provocazione del suo braccio destro Elon Musk è che il canale della Manica tra Francia e Inghilterra dovrà essere ribattezzato Canale George Washington.

"Nuovo nome per l'acqua che separa l'Inghilterra dalla Francia: Canale George Washinton", ha scritto Musk su X pubblicando anche una cartina geografica.

Trump ha voluto ribattezzare il tratto di mare tra la costa sud degli Stati Uniti e la costa del Messico in onore della "grandezza americana". La dizione di 'Golfo del Messico' era in uso dal 16mo secolo. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha già fatto sapere che "per noi continuerà a essere Golfo del Messico e anche il mondo intero continuerà a essere Golfo del Messico". Ricambia nome anche il Monte Denali in Alaska. La vetta più alta del Nordamerica torna alla sua dizione precedente Monte McKinley, intitolato all'ex presidente William McKinley, dopo che, sotto Barack Obama, era stato rinominato nella lingua dei nativi a seguito di una lunga disputa con l'Alaska. Nel 2015, l'ordine esecutivo firmato dall'allora presidente democratico sottolineava che McKinley, originario dell'Ohio, "non aveva mai visitato né aveva avuto alcuna connessione con la montagna o con l'Alaska".