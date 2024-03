Attentato a Mosca, spari e bombe nella sala concerti: oltre 60 morti e 145 feriti, tra loro dei bimbi. L’Isis rivendica l’attacco

Roma, 23 marzo 2024 – Sale il drammatico bilancio dei morti e feriti nell’attentato di ieri sera nella sala concerti Crocus City Hall a Mosca. Secondo le autorità sanitarie russe sarebbero oltre 60 i morti e 145 i feriti della sparatoria, tra loro anche alcuni bambini. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis. Gli attentatori erano armati di fucili d'assalto Kalashnikov e avevano munizioni in abbondanza. Secondo informazioni non confermate, 4 dei 5 assalitori sarebbero riusciti a fuggire a bordo di una Renault bianca: lo scrive Ria Novosti che mostra un fotogramma in cui compare la vettura. Sul luogo dell’attacco sono state inviate più di 70 ambulanze e decine di mezzi dei vigili del fuoco, oltre a numerose squadre delle forze speciali di sicurezza per domare l’incendio causato dal lancio di granate e bombe incendiarie all’interno dell’edificio.

In alto la sala concerti Crocus City Hall a Mosca in fiamme; sotto da sinistra gli attentatori; l'attacco in sala; gli assalitori in fuga

