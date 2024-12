Morto Rey Misterio senior, addio alla leggenda del wrestling

Roma, 21 dicembre 2024 – Lutto nel wrestling. E’ morto a 66 ani Miguel Ángel López Díaz, noto come Rey Misterio senior, nome di battaglia con cui è salito a lungo sul ring . Il lottatore, originario di Tijuana e zio di Rey Misterio junior, che continua la tradizione di famiglia combattendo sul quadrato, è scomparso improvvisamente. Le persone più vicine hanno chiesto il rispetto della privacy.

Sotto choc per la scomparsa la comunità sportiva messicana. A dare la triste notizia è stato l'account ufficiale Lucha Libre, che ha condiviso un post listato a lutto. "Ci dispiace per la delicata morte di Miguel Angel Lopez Dias, noto come Rey Mysterio Sr. Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi cari e rivolgiamo le nostre preghiere al cielo perché possa riposare in pace in eterno", si legge nel post condiviso dal profilo di lotta libera professionistica messicana, nota per i combattenti che indossano maschere e compiono mosse aeree spettacolari. Dopo essersi inizialmente allenato per diventare pugile, Rey Misterio Senior ha iniziato la carriera di lottatore nel 1976. La scalata al wrestling professionistico e internazionale è iniziata in Messico. Misterio ha conquistato titoli di campionati sia in patria che nel circuito della World Wrestling Association.