Michelle Obama non va all’insediamento di Trump, quella la sedia vuota al funerale di Carter

Washington, 14 gennaio 2025 – Michelle Obama non ci sarà. L’ex first lady diserta la cerimonia di insediamento di Donald Trump, in programma il 20 gennaio prossimo, a cui parteciperanno invece il marito Barack Obama, insieme agli altri ex presidenti in vita, Bill Clinton e George W. Bush, oltre naturalmente al presidente uscente, con rispettive signore.

L’assenza al funerale di Carter: la sedia vuota accanto a Trump

Michelle Obama aveva saltato anche il funerale di Jimmy Carter, la scorsa settimana. Assenza che è stata prontamente notata dai media americani. In occasione delle esequie del 39esimo presidente d’America, Michelle sarebbe stata trattenuta da “impegni confliggenti”. I rumors la collocavano ancora alle Hawaii, dove la famiglia passa le vacanze di Natale. La signora “invia i suoi pensieri e le sue preghiere alla famiglia Carter e a tutti coloro che hanno amato e imparato dallo straordinario ex presidente”, si è limitato da dire la portavoce Crystal Carson, senza spiegare il motivo del forfait. I media hanno ricamato sul fatto che l’ex first lady si sarebbe dovuta sedere – da protocollo – accanto a Trump, immaginando che fosse questa la causa del forfait. Se confermato, sarebbe scontata la ragione dell’assenza all’insediamento del tycoon.

L’avversione per Trump

Michelle Obama non ha mai nascosto la sua avversione a Donald Trump. Nel 2017 quando Obama ha passato il testimone al tycoon, la first lady ha messo da parte i suoi personali sentimenti, dando il benvenuto al nuovo presidente e a Melania Trump. Poi però nel suo podcast raccontò della difficoltà di assistere a quell’insediamento.