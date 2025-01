Trump: “Ci prendiamo Panama e Groenlandia. Il golfo del Messico diventerà golfo d’America”

Washington, 7 gennaio 2025 – "Dal 20 gennaio cambieremo l’economia americana molto velocemente”. Lo promette Donald Trump in un discorso pronunciato oggi dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. “Abbiamo un'inflazione a un livello che non abbiamo mai avuto prima. Nei prossimi quattro anni gli Stati Uniti decolleranno come una navicella spaziale". Come? Per esempio cancellando “immediatamente” la decisione di Joe Biden di mettere al bando le trivellazioni offshore. "Noi trivelleremo e lo faremo in molti posti e i prezzi dell'energia andranno giù fino a un livello molto basso".

Donald Trump non ha escluso l'uso della forza militare per un'eventuale riconquista del canale di Panama e per l'annessione della Groenlandia

Nell’elenco di annunci del neo presidente Usa, che si insedierà appunto il 20 gennaio, prevalgono i temi ultra sovranisti. “Cambieremo il nome del golfo del Messico – si entusiasma Trump –. Lo chiameremo golfo d'America, che bel nome!”. E ancora il tycoon insiste con l’idea di riprendersi il canale di Panama. “Siamo in trattative con loro”, ha dichiarato il presidente. Ma la prima crociata è “l’annessione” della Groenlandia, terra di grandi giacimenti, attualmente territorio autonomo sotto la Corona Danese. "Ne abbiamo bisogno per la nostra economia”, dice. E per affrettare le cose il presidente in pectore ha già mandato sul posto il figlio Don. “Ho sentito dire che il popolo della Groenlandia è Maga (Make America Great Again, lo slogan della sua campagna elettorale) - ha scritto il tycoon su Truth -. È un posto incredibile e la gente ne trarrà enormi benefici se e quando diventerà parte della nostra nazione”. Al giornalista che gli chiede se la sua politica contempli l’uso della forza militare, Trump non risponde che la esclude. Ha invece specificato di valutare tariffe contro la Danimarca.

Notizia in aggiornamento