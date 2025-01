Incontro Meloni-Trump, caso Cecilia Sala: la premier ha “premuto in modo aggressivo”

Giorgia Meloni e Donald Trump si sono incontrati, nella notte italiana, a Mar-a-Lago, in Florida. Sul tavolo diversi temi.

Nel corso del loro incontro la premier italiana e il Presidente degli Stati Uniti hanno parlato anche del caso di Cecilia Sala, la giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre. Lo rivela il New York Times, citando una fonte informata sull'incontro, secondo cui la Meloni "ha premuto in modo aggressivo" su questo.

Quella dell’incontro fra Meloni e Trump stata anche l'occasione per affrontare alcuni dei temi che segneranno la seconda presidenza Trump: le forniture di gas, i dazi che si potrebbero abbattere sui prodotti europei, la guerra in Ucraina, i conflitti e le tensioni che agitano il Medio Oriente.

Insieme, Meloni e Trump hanno visto anche il docufilm ‘The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice’, che denuncia "un sistema giudiziario sempre più politicamente motivato", come si legge sulla pagina web del documentario. Lo scrivono i media americani parlando dell'incontro tra Trump e la premier italiana, che lui ha definito "una donna fantastica: ha davvero preso d'assalto l'Europa". Alla proiezione erano presenti alcuni membri della futura amministrazione, tra cui il segretario di Stato nominato Marc Rubio, che ha parlato della Meloni come di una "grande alleata e grande leader", e quello al Tesoro Scott Bessent.