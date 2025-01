Trump manda il figlio in Groenlandia e rilancia l’idea di annetterla agli Usa

Roma, 7 gennaio 2024 – Donald Trump ha confermato le indiscrezioni di stampa secondo le quali il figlio Don starebbe per arrivare in Groenlandia, qualche giorno dopo che il presidente eletto aveva lasciato intendere di volerla annettere. “Ho sentito dire che il popolo della Groenlandia è Mag”, ha scritto il tycoon su Truth.

"Mio figlio, Don Jr, ed altri mie rappresentanti si recheranno lì nei prossimi giorni. È un posto incredibile e la gente ne trarrà enormi benefici se e quando diventerà parte della nostra nazione. La proteggeremo e la custodiremo da un mondo esterno molto feroce. Rendere ancora grande la Groenlandia!”, ha aggiunto Trump.

Parole che si sommano a quanto detto dal presidente eletto degli Stati Uniti d’America ieri nelle ore in cui il premier canadese Trudeau aveva annunciato le sue dimissioni. Trump ha struzzato l’occhio ai canadesi invitando il Canada a diventare il 51esimo Stato Usa.

"Molte persone in Canada amerebbero essere essere il 51esimo Stato”. Lo ha scritto Donald Trump in un post su Truth dopo le dimissioni del premier canadese Justin Trudeau. “Gli Usa non possono più subire il massiccio deficit commerciale e i sussidi di cui il Canada ha bisogno per restare a galla. Trudeau lo sapeva e si è dimesso”, ha sottolineato il presidente eletto ribadendo che “se il Canada si fondesse con gli Stati Uniti, non ci sarebbero tariffe, le tasse diminuirebbero notevolmente e sarebbero totalmente sicuri dalla minaccia delle navi russe e cinesi che li circondano costantemente. Insieme, che grande Nazione saremmo!”.