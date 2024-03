Il ritorno di Melania Trump accanto a Donald. Il ruolo delle nuore del tycoon nella campagna elettorale

Washington, 11 marzo 2024 - Melania riappare in pubblico accanto a Donald Trump. L’occasione: una cena a Mar-a-lago, venerdì il tycoon ha invitato - e molto lodato - il premier ungherese Viktor Orban, definito “un grande leader”. Che ha ricambiato scrivendo dell’ex presidente Usa: “Abbiamo bisogno di leader nel mondo che siano rispettati e possano portare la pace! Ritorna e portaci la pace, signor presidente”.

Il ritorno di Melania Trump

Ma i riflettori erano tutti puntati su Melania. L’ex first lady finora era stata assente dalla corsa delle presidenziali Usa 2024. Aveva saltato anche il discorso trionfale del tycoon ai sostenitori nel trionfo del Super Tuesday. Poi, la svolta. Melania si è ripresa la scena, bellissima in un tailler pantalone bianco con camicetta nera. Eccola in un video postato su X dal premier ungherese, cammina dietro il marito Donald, ai piedi tacchi a spillo, altissimi.

Le nuore di Donald Trump

Fino ad oggi, la parte femminile del supporto a Trump in campagna elettorale era stata riempita soprattutto dalle due nuore. Lara Trump, 40 anni, moglie di Eric, che ha rimpiazzato la figlia prediletta di Donald, Ivanka, e appare lanciatissima in politica, e Kimberly Guifoyle, fidanzata di Donald junior.

L’assenza di Melania e le spiegazioni di Donald

"Melania è una persona riservata, ama il nostro Paese, ha raccolto tanti soldi per beneficenza. Ma la sua vita ruota attorno a Bannon”, aveva spiegato Donald Trump per ‘giusitificare’ l’assenza della moglie dalla scena elettorale.