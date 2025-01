Melania Trump, chi la vestirà per l’insediamento alla Casa Bianca? Scatta il toto-abito

Roma, 19 gennaio 2025 – Come si vestirà Melania Trump domani nel giorno dell’insediamento a presidente degli Stati Uniti del marito Donald? Alla vigilia dell’evento di domani se lo domandano un po’ tutti gli osservatori. Dopo che la bella (bis) first lady nel giorno della proclamazione della vittoria si è vestita Dior con un completo rigoroso, grigio, gonna ben sotto al ginocchio e giacca stra-classica Bar come quella lanciata nel 1947 da Monsieur Christian e sempre rieditata alla perfezione dalla direttrice creativa italiana Maria Grazia Chiuri, ora ci si aspetta che sia un grande marchio americano a vestire Melania e molti sussurrano il nome del più famoso e potente Ralph Lauren che la vestì già al primo insediamento: abito di cashmere e giacchina bolero celeste cielo in quel gennaio 2017 a sfidare il freddo di Washington allora, domani staremo a vedere.

Trump con Melania e il figlio Barron sul palco a Palm Beach per il discorso della vittoria

Naturalmente ci si aspetta come allora una scarpa décolleté tacco 12, forse in tinta con l’abito e ancora (forse) i capelli raccolti a chignon. La bis first lady ha 55 anni e conserva sempre il magnifico fisico e il gran portamento da ex modella slovena, alta 1 metro e 80 centimetri, petto e fianchi 90 cm, vita 61 cm.

La moda fin da giovanissima è stata la sua vita ed ecco che questo amore continua ancora con l’acquisto di abiti di firma che sceglie anche direttamente da sola nelle boutique. Certo l’abito di oggi per questa nuova consacrazione a regina della Casa Bianca le sarà stato realizzato su misura come l’impegno impone ma staremo a vedere che sorpresa ci farà-

Quello che è certa è ancora una volta, almeno fino ad adesso, l’indifferenza della potente direttrice di Vogue America Anna Wintour che non ha mai messo Melania in copertina, mentre si è prodigata in tante apparizioni con Michelle Obama varie volte sulle cover fin dal 2009 con lo scatto di Annie Leibovitz. Forse la Papessa del fashion non ama la Signora Trump? Forse il suo cuore batte democratico?