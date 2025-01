Insediamento di Trump: cosa significa e cosa succede ora

Roma, 19 gennaio 2025 - Mancano meno di 24 ore all’Inauguration Day, il giorno che sancirà l’inizio del mandato di Donald Trump come presidente degli Usa. La giornata di lunedì 20 gennaio 2025 vedrà susseguirsi una serie di eventi alla Casa Bianca, il cui momento centrale sarà il giuramento da parte del tycoon come presidente e di J. D. Vance come vicepresidente.

Cos’è l’insediamento del presidente?

L’insediamento del presidente degli Stati Uniti è la cerimonia che dà inizio al mandato presidenziale. Il momento più importante dell’insediamento - e l’unico adempimento obbligatorio secondo la Costituzione - è il giuramento del presidente entrante. Ma intorno a questo momento centrale si sono sviluppate nel corso degli anni una serie di tradizioni che impegnano tutta la giornata dell’Inauguration Day, dalla parata inaugurale, al pranzo, ai balli.

Sedie vuote davanti a Capitol Hill, a Washington (Ansa)

Il giorno dell’insediamento è fissato per il 20 gennaio dal 1933 e si è sempre svolto alla Casa Bianca, anche se in diverse location all’esterno o all’interno dello stesso edificio, con sole due eccezioni dovute alla guerra del 1812 e alla Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia viene amministrata dal presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti. Generalmente alla cerimonia sono presenti i membri del Congresso, i giudici della Corte Suprema, gli alti ufficiali militari e altri personaggi di spicco della politica americana, come ex presidenti e vice. Oltre al pubblico, sono generalmente presenti alla cerimonia i membri del Congresso, i giudici della Corte Suprema, gli alti ufficiali militari e altri dignitari. Per il suo Inauguration Day, Trump fatto la scelta inedita di invitare anche leader di paesi stranieri.

Cosa succederà ora?

Dal 20 gennaio 2025 Trump sarà – per la seconda volta – presidente degli Stati Uniti. Anche il suo vice, J. D. Vance, assumerà ufficialmente la carica. Dopo il giuramento e il discorso alla nazione, si terrà la cerimonia della firma, durante la quale il tycoon siglerà i nomi della nuova squadra di governo. Da quel momento, anche le diverse cariche decise da Trump diverranno effettive.

Secondo il Wall Street Journal, la prima mossa del nuovo presidente sarà mettere in atto la prima fase del suo piano anti-immigrazione, lanciato un raid nella città di Chicago martedì, il giorno successivo al suo insediamento.