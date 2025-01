Il grande gelo sull’insediamento di Trump. Stati Uniti fino a -40°. Il giuramento spostato all’interno del Campidoglio

Washington, 17 gennaio 2025 – Gli americani si stanno preparando ad affrontare temperature gelide e potenzialmente pericolose nei giorni a venire. E l'insediamento di Donald Trump lunedì a Washington che si preannuncia come la cerimonia più fredda degli ultimi quarant'anni, tanto che i programmi sono stati stravolti per dirottare gli eventi al chiuso.

La mappa delle temperature previste sul sito National Weather Service Weather Prediction e Donald Trump

Come fece Ronald Regan

Il presidente in pectore ha annunciato che giurerà all'interno del Campidoglio e non, come vuole la tradizione sulla scalinata esterna. "Non voglio vedere persone che stanno male o rimangono ferite, sono condizioni meteorologiche pericolose per le decine di migliaia di forze dell'ordine, di squadre di primo soccorso, e persino i cavalli, e le centinaia di migliaia di sostenitori che saranno fuori per molte ore il 20 gennaio", ha scritto su Truth Social, spiegando di aver ordinato che la cerimonia di svolga "nella Rotonda del Campidoglio, come fece Ronald Reagan sempre a causa del grande freddo". Anche la parata presidenziale si svolgerà al chiuso, nell'arena Capital One di Washington che generalmente ospita le partite della franchigia di basket Nba dei Washington Wizards.

L’azione del vortice polare

ll freddo, legato al "vortice polare" artico, dovrebbe portare le temperature notturne fino a -31 gradi nelle regioni più settentrionali degli Stati Uniti. A Washington, dove lunedì si svolgerà la cerimonia di giuramento del nuovo presidente, le temperature saranno rese ancora più rigide dal vento: la temperatura oscillerà tra -14 e -8, la più fredda appunto dal 1985. Il freddo polare, avvertono i meteorologi, potrebbe essere "fatale" per chi si trova all'aperto in condizioni non adeguate.

Sarà un evento meteo storico

Del resto “quasi tutti gli States – scrive 3bmeteo – , dal Montana al Texas, con l'unica eccezione degli stati più occidentali come California, Oregon e Stato di Washington si preparano per una storica irruzione di aria polare che potrebbe lasciare il segno negli annali della meteorologia”.

Anche New York potrebbe finire a -15°

Gli esperti spiegano che “al momento gli stati centro settentrionali sono sotto media dai 4 agli 8 e i valori minimi in pianura oscillano dai -15 gradi ai -22 gradi. Scendere di 20/25 gradi sotto media significa togliere a questi valori altri 15/20 gradi il che significa delle minime "potenziali" comprese tra -30 e -42, valori davvero eccezionali. La stessa città di New York potrebbe vedere minim e fino a -15”. E infine: “Sarà molto interessante seguire tutta l'evoluzione che non mancherà di essere accompagnata da Blizzard di eccezionale intensità e bufere di neve”.