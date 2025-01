“Gli Obama sono in crisi”. Michelle diserta anche il giuramento di Trump e si scatena il gossip

Roma, 17 gennaio 2024 - Michelle Obama non parteciperà alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente Donald Trump. La notizia, confermata ieri, sta facendo il giro delle testate e del web, scatenando speculazioni e gossip sulle possibili ragioni. Se c’è chi vocifera perfino di una crisi di coppia tra Michelle e Barack, c’è anche chi vede nella sua assenza un gesto politico e di protesta contro l’elezione del tycoon.

L’ultima volta che gli Obama sono stati visti insieme è stato cinque mesi fa, alla Convention nazionale dei democratici. L’ex first lady, dopo aver disatteso i funerali di Jimmy Carter, ha confermato tramite un portavoce che non sarà presente all’Inauguration Day del 20 gennaio, ma non sono state espresse le ragioni dell’assenza.

Secondo alcuni, Michelle Obama vorrebbe evitare di trovarsi faccia a faccia con Donald Trump. Secondo una fonte vicina alla donna, interpellata dal magazine People, l’ex first lady non vorrebbe essere costretta a fingere di sorridere per qualcuno che considera come una minaccia per la democrazia americana. “(Michelle) non è una di quelle che si mette la faccia simpatica e finge per il bene del protocollo”, avrebbe detto la fonte, aggiungendo: “Michelle non fa nulla perché ce lo si aspetta da lei, perché è il protocollo o perché è la tradizione”. Partecipare alla cerimonia di insediamento significherebbe dover tacere i propri sentimenti verso il tycoon, che ha attaccato diverse volte la famiglia Obama e non si è risparmiato commenti denigratori nei confronti delle persone nere.

L’ex first lady aveva partecipato, nel 2017, all’inaugurazione del primo mandato di The Donald: è stato il momento in cui lei e il marito hanno lasciato la Casa Bianca. A distanza di cinque anni, nel 2023, Michelle Obama ha raccontato dell’esperienza nel suo “The Light Podcast”: “Sedersi su quel palco e vedere esposto l'opposto di ciò che rappresentavamo… Non c'era diversità, non c'era colore su quel palco, non c'era alcun riflesso del senso più ampio dell'America. Molte persone mi hanno fotografato e mi hanno detto che non eri di buon umore. No, non lo ero”, ha raccontato, aggiungendo anche di aver pianto per 30 minuti dopo la cerimonia “perché questo è quanto abbiamo tenuto per noi per otto anni, senza poterlo mostrare”.

Ma queste spiegazioni sull’assenza di Michelle Obama all’Inauguration Day non convincono tutti: diverse testate, tra cui il Daily Mail, vociferano che una crisi di coppia con il marito Barack sarebbe il vero motivo della sua decisione. Non sarebbe la prima volta che l’ex coppia presidenziale affronta un momento di turbamento. In diverse interviste entrambi hanno parlato di malumori passati: Michelle ha dichiarato nel 2022 che quando le figlie erano piccole, “non sopportava” il marito; Barack nel 2023 ha detto alla CBS che il periodo della presidenza ha reso difficile la vita di coppia. La coppia ha anche dovuto fare i conti con le persistenti voci sull'infedeltà del marito. L’ultima volta è accaduto lo scorso ottobre, quando l’attrice Jennifer Aniston ha dovuto respingere pubblicamente come “assolutamente false” le affermazioni di una rivista di gossip statunitense secondo cui lei e Barack avrebbero avuto una relazione.

I social network, alla notizia dell’assenza di Michelle, si sono subito riempiti di diverse teorie, parlando anche di un possibile divorzio della coppia. Ma al momento, non sembrano esserci prove che possano far pensare a una separazione.