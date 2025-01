Insediamento di Trump, quando sarà: giorno e orario del giuramento

Roma, 15 gennaio 2025 – Nonostante Donald Trump sia stato eletto 47° presidente degli Stati Uniti d’America lo scorso novembre, la sua carica non è ancora entrata in funzione. Dopo il cosiddetto ‘Election Day’, il giorno delle elezioni, sono previsti infatti una serie di passaggi prima dell’insediamento del nuovo presidente, che avviene nell’Inauguration Day. Dovremo quindi aspettare il 20 gennaio 2025 per vedere l’inizio del secondo mandato di The Donald, ma ormai ci siamo.

Sommario

Secondo le leggi Usa infatti, dopo le elezioni - avvenute il 5 novembre 2024 - entra in funzione la “squadra di transizione” (Transition Team), che aiuta il vincitore a subentrare nell’amministrazione del governo federale. Il periodo di transizione dura circa tre mesi e mezzo, dopo i quali il nuovo presidente presta giuramento. Durante questi mesi avviene anche la certificazione dell’esito del voto: il 6 gennaio, infatti, il Congresso Usa ha convalidato l’esito delle elezioni presidenziali.

Lunedì 20 gennaio 2025 il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump si insedieranno alla Casa Bianca. La cerimonia potrà essere seguita in diretta sulle reti televisive di tutto il mondo e sul sito web della Casa Bianca. La giornata prevede una serie di tradizioni consolidate: inizierà con una funzione religiosa alla chiesa di St. John, seguita da un tè alla Casa Bianca a cui parteciperanno le due coppie presidenziali. Infine, il presidente uscente accompagnerà in corteo il presidente eletto al Campidoglio per la cerimonia di giuramento.

Un uomo con un cappellino di Donald Trump a Washington (foto Afp)

Questo momento centrale si terrà verso le 12:00 locali (ovvero le 18:00 italiane): prima il vicepresidente J. D. Vance e poi Donald Trump presteranno giuramento sulla Bibbia con una formula contenuta nella Costituzione. Da quel momento avverrà il passaggio legale dei poteri, dell’immunità e delle responsabilità dalla vecchia alla nuova amministrazione. L’Inauguration Day vede la partecipazione del presidente uscente. Ciò è sempre avvenuto nella storia degli Stati Uniti - con un’unica eccezione: Donald Trump non si presentò alla Cerimonia di Insediamento nel 2021. Sono presenti poi i giudici della Corte Suprema, diversi alti funzionari, ufficiali militari, ex presidenti, ma anche leader stranieri. Tra gli invitati Javier Milei, Viktor Orbàn e anche la presidente italiana Giorgia Meloni.

Dopo il giuramento il nuovo presidente tiene un breve discorso alla nazione e accompagna il suo predecessore e l’ex first lady all’elicottero che li scorterà fuori dal Campidoglio. E al termine degli eventi solenni, si prevedono anche molti momenti più informali, come l’esibizione di celebri cantanti, la Parata Inaugurale e i Balli Inaugurali.