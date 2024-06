Strage di pellegrini alla Mecca per il caldo, l’Egitto sanziona le agenzie di viaggio

Roma, 23 giugno 2024 – Più di 1.100 pellegrini morti alla Mecca, strage dovuta soprattutto al caldo. E il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha ritirato a 16 compagnie turistiche le licenze e deferito i dirigenti alla Procura della Repubblica per aver facilitato illegalmente i viaggi dei fedeli.

L’ordine è arrivato dopo che diversi paesi hanno riportato più di 1.100 decessi, molti dei quali attribuiti al forte caldo, durante l’hajj di quest’anno. I diplomatici arabi hanno dichiarato all’inizio di questa settimana che gli egiziani hanno avuto 658 morti, 630 dei quali pellegrini non registrati.

L’Egitto mette sotto accusa le agenzie di viaggio

“Il primo ministro ha ordinato la revoca delle licenze di queste compagnie, il deferimento dei loro dirigenti al pubblico ministero e l’imposizione di una multa a beneficio delle famiglie dei pellegrini morti a causa loro”, ha dichiarato il gabinetto egiziano in un comunicato. Il governo egiziano ha dichiarato che l’aumento dei decessi di pellegrini egiziani non registrati è dovuto ad alcune compagnie che “hanno organizzato i programmi di hajj utilizzando un visto di visita personale, che impedisce ai titolari di entrare alla Mecca” attraverso i canali ufficiali.

Le parole dell’Arabia Saudita

Un alto funzionario saudita ha difeso la gestione del Regno per il pellegrinaggio hajj alla Mecca. “Lo Stato non ha sbagliato, ma c’è stato un errore di valutazione da parte di persone che non hanno calcolato i rischi”, ha detto il funzionario all’AFP. Le dichiarazioni ufficiali e le relazioni dei diplomatici riferiscono di 1.126 morti, di cui più della metà dall’Egitto.

Che cos’è l’hajj

L’hajj è uno dei cinque pilastri dell’Islam, e tutti i musulmani devono completarlo almeno una volta prima di morire. I funzionari sauditi hanno calcolato quest’anno 1,8 milioni di pellegrini.