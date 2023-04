Chi è Marlène Schiappa, la sottosegretaria francese in copertina su Playboy

Parigi, 1 aprile 2023 – Stavolta l’intelligenza artificiale non c’entra. Marlène Schiappa è davvero in copertina su Playboy. La notizia si rincorre oggi sui giornali francesi.

Marlène Schiappa, 40 anni, segretaria di Stato all’‘Economia sociale e inclusiva’, sarà la protagonista del prossimo numero della rivista ‘hot’ in uscita l’8 aprile, che Paris Match assicura di aver visto in anteprima. Dodici pagine di intervista con un immancabile servizio fotografico.

Nell’intervista, rilasciata alla vigilia di uno dei tanti scioperi che agitano la Francia, Marlène Schiappa affermerebbe che comparire su riviste come Playboy “è un atto di emancipazione”.

“La libertà sessuale delle donne è una cosa molto importante – dice al giornalista Jean-Christophe Florentin –. Le donne devono poter fare esattamente quello che vogliono. Se vogliono vestirsi da suore e non incontrare mai uomini, è una loro scelta e devono essere sostenute. Se hanno voglia di posare nude su una rivista, altrettanto”.

Non c’è dubbio che le foto dell’ex ministra alle Pari opportunità pubblicate su una testata poco nota per il suo femminismo, faranno versare pagine di inchiostro e causeranno reazioni nella classe politica. “Due effetti – scrive Paris Match – voluti probabilmente sia da Playboy che da Schiappa”.

Chi è Marlène Schiappa

Scrittrice e attivista, alla fine degli anni 2000 Marlène Schiappa diventa conosciuta come blogger grazie al suo diario online dedicato alle madri lavoratrici. Nei suoi libri affronta tematiche legate al femminismo alla maternità. Eloquenti i titoli dei suoi due maggiori successi: “Lettera al mio utero” e “Chi sono i miei stupratori". Inizia la carriera politica come consigliere comunale e poi vicesindaco di Le Mans. E’ funzionaria del governo francese dal 2017, prima come sottosegretaria alle Pari opportunità, poi come viceministro dell’Interno delegato alla Cittadinanza e sottosegretaria all’Economia sociale e solidale. E’ responsabile della sezione "uguaglianza tra donne e uomini" del movimento politico del presidente Emmanuel Macron En marche.