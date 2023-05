Maddie McCann, i genitori nel 16esimo anniversario della scomparsa: “Aspettiamo ancora una svolta”. Quella poesia che spezza il cuore

Roma, 3 maggio 2023 - I genitori di Maddie McCann dicono di sperare ancora in una svolta e per prendere coraggio hanno chiesto aiuto a un poeta.

I genitori di Maddie Mccann con la foto della figlia, scomparsa il 3 maggio di 16 anni fa

La poesia per Maddie

“Per favore lascia che ti abbracci”, recitano i versi scelti di Clare Pollard (The contradiction), scelti da mamma e papà per ricordare questo nuovo anniversario. Il sedicesimo da quando è scomparsa quella che il 3 maggio 2007 era soltanto una bambina di 3 anni.

La scomparsa di Maddie

Madeleine, che oggi avrebbe 19 anni, scomparve a Praia da Luz in Portogallo durante una vacanza con i suoi genitori. Dormiva nella stanza con i due fratellini gemelli di 2 anni, Sean e Amelie, mamma e papà erano andati a cena a poche decine di metri di distanza. Alle 22 la scoperta: Maddie era sparita.

Le indagini

Christian Brueckner, tedesco di 45 anni, è sotto inchiesta perché sospettato di aver ucciso la piccola. Sta scontando una pena in Germania per uno stupro commesso in Portogallo nel 2005, l’anno scorso è stato accusato di una serie di reati sessuali che sarebbero avvenuti in Algarve tra il 2000 e il 2017. Proprio in quella regione del Portogallo scomparve la piccola Maddie.

Ma ora sulle indagini pende un problema burocratico, il tribunale di Braunschweig ha sollevato una questione di giurisdizione e quindi il caso potrebbe passare a un altro tribunale.

Brueckner ha trascorso molti anni in Portogallo, anche a Praia da Luz all’epoca della scomparsa di Maddie nel 2007 ma ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nel suo rapimento.

“Speriamo ancora in una svolta”

Ogni anno vengono spesi centinaia di migliaia di sterline per cercare di trovare Maddie. “Aspettiamo ancora in una svolta”, ripetono indomiti Kate e Gerry.

La storia di Julia

L’ultima falsa pista su Maddie risale a febbraio. Una giovane polacca, Julia, aveva creato un account Instagram per affermare di essere Maddie. Ma è stata poi smentita dal test del Dna, che lei stessa aveva invocato come prova. Un risultato non proprio sorprendente, visto che i genitori per primi avevano messo sull’avviso: ha sempre voluto essere famosa. Per i genitori di Maddie, un altro dolore.