Vittorio Marianecci è stato trovato morto. Cosa sappiamo delle ultime ore

San Francisco, 3 maggio 2023 – Vittorio Marianecci è stato trovato morto. Ne dà notizia la polizia di San Francisco. La stessa che aveva diramato un appello sui social.

Il tatuaggio di Vittorio Marianecci

Vittorio Marianecci e quel viaggio di lavoro

L’imprenditore del vino, 57 anni, originario di Cisterna di Latina, sarebbe stato trovato senza vita nella baia di San Francisco. E a quella città si riferiva l’ultima segnalazione, un video lo aveva ripreso durante un acquisto con una carta di credito.

Il post commovente del cugino

Il tam tam sui social

La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla famiglia il 1 maggio. Al momento le forze dell’ordine statunitensi non hanno fornito ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. Sui social in questi giorni parenti e amici d’infanzia hanno cercato di diffondere al massimo la notizia, per aiutare le ricerche.

L’ultimo avvistamento

L’ultimo avvistamento era avvenuto nei pressi di una stazione degli autobus a San Francisco, con il cinquantasettenne che era in partenza da Seattle in direzione Las Vegas, dove però non è mai arrivato.

Vittorio Marianecci e la vita negli Usa

Vittorio Marianecci viveva da decenni negli Usa. Abitava a Miami. E negli Stati Uniti vivono anche i due fratelli. Era molto conosciuto nell’ambiente.