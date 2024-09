L’uomo armato. Paranoico e violento. Voleva combattere per difendere Kiev

di Giampaolo Pioli

NEW YORK

Mercenario, volontario in Ucraina, reclutatore di soldati afgani, sempre per Zelensky, costruttore di case per senzatetto alle Hawaii, e adesso anche sicario per conto di se stesso con l’intento di uccidere l’ex presidente sul campo da golf. Ma chi è veramente Ryan Wesley Routh, il mancato cecchino di Mar a Lago? Originario del North Carolina, trasferitosi alle Hawaii nel 2018 dove ha aperto un’impresa edile, Routh ha una fedina penale macchiata, dal possesso di droga alla guida senza patente. Una moglie, tre figli di 23, 27 e 29 anni, è un donatore in favore di candidati e cause democratiche ed è politicamente molto attivo sui social. "Alle elezioni di novembre in gioco c’è la democrazia e non possiamo fallire", aveva scritto su X il 22 aprile, ricorrendo alle parole spesso usate da Joe Biden in campagna elettorale. Nello stesso giorno aveva consigliato proprio al presidente, che allora era ancora candidato, di far ruotare la sua campagna intorno all’idea di una "America democratica e libera" perché Trump "vuole rendere gli americani schiavi contro i padroni". Ma nel 2016 aveva votato per il tycoon. Nell’aprile del 2022, poco più di un mese dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il 58enne arrivò a Cracovia assieme ad altri europei di mezza età con l’obiettivo di combattere al fianco delle forze di Kiev. "Ho un biglietto di sola andata. Morirò qui", disse. Dopo il tentato assassinio dell’ex presidente Trump a Butler, Pennsylvania, Routh ha invitato Biden a visitare le vittime dei colpi di Thomas Crooks e partecipare al funerale del pompiere ucciso. "Trump certamente non lo farà. Mostra al mondo cosa fanno i veri leader", aveva attaccato. Aveva anche scritto un libro, autopubblicato su Amazon, nel quale diceva ai lettori che erano "liberi di uccidere" il tycoon, definito un "folle", "idiota" e "buffone".

Due giorni fa si era appostato per più di 12 ore ai bordi del campo da golf a due passi da Mar a Lago per essere sicuro di inquadrare Donald Trump nel suo mirino al passaggio della buca 6. Non ci si apposta da mezzanotte a mezzogiorno se non si ha l’intenzione di uccidere. Routh con ogni probabilità aveva progressivamente trasformato il suo appoggio a Trump in odio per le sue posizioni radicali soprattutto in materia di immigrazione.

Davanti al giudice che gli ha contestato più di cento capi d’imputazione, il cecchino mancato, l’esaltato combattente che anche i militari ucraini stentano a riconoscere nonostante i suoi nove viaggi nel Paese invaso, si è dichiarato non colpevole ma rischia il carcere per il possesso di un’arma d’assalto che comporta 15 anni di reclusione piu altri 5 per la matrice limata. Senza contare che i procuratori della Florida chiedono il gran giurì per dimostrare che il suo gesto mirava ad assassinare l’ex presidente degli Stati Uniti. Ieri mattina, davanti al magistrato Ryan Wesley Routh ha detto di non avere proprietà immobiliari, un reddito di circa 3.000 dollari al mese e un figlio di 25 anni che ogni tanto aiuta finanziariamente. Oltre alle armi possiede in pratica solo due furgoni scassati che si trovano alle Hawaii e che usava nell’attività edile.

Secondo gli esperti, l’uomo che ha attentato alla vita del tycoon sembra avere una personalità paranoica, attratta da una retorica violenta e vittima di delirio di onnipotenza. "È un uomo onesto e gran lavoratore. Non so quello che sia accaduto in Florida: da quello che ho sentito non sembra la persona che io conosco", ha raccontato il figlio Oran ai media, sostenendo che il padre era andato in Ucraina per "portare aiuti umanitari".