Quali sono i rapporti tra Vaticano e Israele: domande e risposte

Roma, 19 luglio 2025 – Il Vaticano si attende che Israele faccia “conoscere i risultati reali dell'inchiesta che è stata promessa” in merito all’attacco alla chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza, “visto che la prima interpretazione è stata quella di un errore”. “Spero che le indagini si facciano con tutta serietà e i risultati vengano diffusi”, ha dichiarato il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, a Tg2 Post commentando la telefonata intercorsa tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il Papa. "I cristiani sono un elemento di moderazione proprio all'interno del quadro del Medio Oriente e anche nei rapporti tra palestinesi ed ebrei – ha aggiunto il porporato –. Quindi ci sarebbe ancora una volta una volontà di far fuori qualsiasi elemento che possa aiutare ad arrivare a una tregua perlomeno e poi a una pace”.

Nel corso della telefonata il Pontefice ha chiesto la tregua immediata nella Striscia, dove si continuano a registrare morti tra i civili palestinesi che fanno la fila per il cibo e la distribuzione di altri aiuti. Ma quali sono, al momento, i rapporti tra Israele e il Vaticano?

Papa Leone XIV durante una visita a un monastero ad Albano (Ansa)

Ci sono state polemiche tra Vaticano e Israele?

In occasione del bilaterale fra Santa Sede e Italia dello scorso anno per i Patti Lateranensi, il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, denunciò “la carneficina” in atto a Gaza.

I rapporti diplomatici sono migliorati?

Da parte israeliana, dopo aver definito “riprovevoli” le parole del cardinale Pietro Parolin, si cercò di aggiustare il tiro. I rapporti fra Oltretevere e Israele restano delicati.

Netanyahu ha partecipato ai funerali di Papa Francesco?

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha preso parte alle esequie di Papa Francesco, il 26 aprile scorso. Al Pontefice rimproverava di essere timido su Hamas. Peraltro più volte Bergoglio ha pubblicamente criticato la guerra in Medio Oriente e questo ha creato tensione con Israele.

Con Leone XIV c’è stato una cambio di passo?

L’approccio più diplomatico e meno sanguigno di papa Prevost rispetto al predecessore ha contribuito a una distensione sull’asse Israele-Vaticano.