Auto sulla folla a Los Angeles: l’identikit dell’uomo che ha sparato al conducente e poi è fuggito

Los Angeles, 19 luglio 2025 – È giallo sulla dinamica dell’incidente di Los Angeles. Un’auto finisce fuori strada e si schianta davanti sul marciapiede di una discoteca, lasciando una scia di feriti. Poi qualcuno si avvicina al finestrino e spara ala conducente, ferendolo in modo molto grave.

È caccia all’uomo armato di revolver che si è dileguato nel nulla dopo gli spari a Santa Monica Boulevard, East Hollywood. La polizia ha diramato l’identikit, la sindaca della città: “Questa è una tragedia straziante”. Intanto il bilancio delle vittime è terribile: 31 feriti, di cui 13 gravi.

Il veicolo che ha travolto la folla a est di Hollywood (Los Angeles)

"L’autista colpito dopo la collisione”

Travis Ward, sergente della polizia di Los Angeles, ha affermato che l'autista è stato colpito dopo la collisione. I soccorritori lo hanno trovato ferito con un colpo di arma da fuoco, lo hanno stabilizzato sul posto e poi l’hanno trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico per estrarre il proiettile. È il più grave delle persone ferite. Per questo motivo, ha detto il sergente Ward, le forze dell'ordine non sono state in grado di determinare se l'autista fosse in stato di ebbrezza.

L’identikit dell’uomo che ha sparato

La polizia ha descritto l’uomo che ha sparato all'autista come "un maschio ispanico, alto circa 1,80 mt (5 piedi e 9 pollici), un’ottantina di chili di peso (180 libbre), calvo, che indossava una maglia blu e forse armato di un revolver d'argento".

L'uomo è fuggito dalla scena a piedi ed è stato visto per l'ultima volta andare in direzione ovest da Vermont Avenue, ha detto la polizia di Los Angeles. "Questa è una tragedia straziante", ha detto la sindaca di Los Angeles, Karen Bass. "I cuori degli abitanti di Los Angeles sono con tutte le vittime colpite questa mattina: è in corso un'indagine completa su ciò che è successo".