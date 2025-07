Incubo 50 gradi: l'Italia rischia temperature choc

Roma, 19 luglio 2025 - Un'ondata di caldo, così intensa da avere pochi precedenti, sta per dilagare sull'Italia. E' in arrivo infatti la "più forte fiammata africana degli ultimi decenni": bersaglio dell'anticiclone sarà il Sud Italia, in particolare la Sicilia dove si potrebbe superare il record europeo di caldo registrato nel 2021 con 48,8 gradi. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, avverte: "Dominerà su tutto il Sud e su parte del Centro Italia fino a giovedì 24 luglio". Nella seconda parte della settimana potrebbero tornare di nuovo forti temporali e calo termico, in particolare al Centro Nord. Intanto domani, domenica 20 luglio, saranno 6 le città in bollino arancione e 11 quelle in bollino giallo. Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute ha indicato l'arancione - ovvero condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare tra i più vulnerabili - per Bari, Cagliari, Campobasso, Palermo, Perugia e Roma. In giallo (livello di pre-allerta) Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Pescara Reggio Calabria e Rieti.