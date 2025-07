Andy Byron e Kristin Cabot sospesi dal lavoro dopo essere stati ‘pizzicati’ al concerto dei Coldplay

New York, 19 luglio 2025 – Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente ad e responsabile del personale di Astronomer, sono stati sospesi dal lavoro dopo che il video in cui si abbracciano al concerto dei Coldplay è diventato virale sul web.

Perché tanto clamore? Si chiederà chi si trova a leggere per la prima volta cosa è successo.

Perché Byron e Cabot, oltre ad avere un ruolo apicale in azienda, sono entrambi sposati con altre persone.

E per questo quello che ha immortalato la kiss cam al concerto non è solo un abbraccio, ma la prova di una relazione extraconiugale.

I due presunti amanti più famosi del web hanno cercato di nascondersi alle telecamere, ma senza successo, tanto che il cantante dei Coldplay, Chris Martin, dice al pubblico: "Ohi guarda quei due: o stanno avendo una relazione oppure sono molto timidi".

Il video, che conta ormai milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, ha avuto molteplici ripercussioni.

Secondo i media americani, la moglie di Byron ha cancellato la sua pagina Facebook dopo che l'account è stato inondato di commenti sulla presunta relazione del marito, e che lo stesso Ceo avrebbe eliminato il suo profilo su Linkedin.

Poi ci sono le conseguenze lavorative.

"Il cofondatore e product manager, Pete DeJoy, è attualmente amministratore delegato ad interim perchè Andy Byron è stato temporaneamente rimosso dal suo incarico", si legge sul profilo social di Astronomer. La società aveva precedentemente annunciato l'avvio di "un'indagine formale" sul video, in una nota in cui affermava che dai propri dipendenti si aspettava il rispetto di determinati "valori" e che "soddisfino i requisiti sia di condotta che di responsabilità". L'azienda ha poi sostenuto che è falso il comunicato circolato in rete e attribuito all'ex ceo. Byron, ha assicurato, "non ha pubblicato alcun comunicato, e i resoconti in cui si afferma il contrario sono sbagliati".

Inoltre, è stato chiarito, la vicepresidente delle risorse umane, Alyssa Stoddard, non era al concerto, e quindi non è lei, come è stato pubblicato in diversi media, la giovane donna che arrossisce davanti alla telecamera e porta una mano in faccia quando Byron e la presunta amante vengono colti 'in flagrante'.