Decreto fiscale 2025: il ravvedimento speciale, come funziona e cosa c'è da sapere

Roma, 19 luglio 2025 – Via libera dall’esecutivo al nuovo decreto fiscale, che comprende una sanatoria o ravvedimento speciale per le partite Iva legata al concordato preventivo biennale, semplificazioni per imprese e professionisti e nuove regole su Iva, Irpef e Ires. Il provvedimento, varato il 14 luglio in Consiglio dei ministri, è accompagnato da alcune modifiche già votate in Parlamento: una riguarda i controlli fiscali in azienda, che dovranno essere motivati per iscritto, l’altra chiarisce che il pagamento della prima rata della rottamazione-quater estingue subito il contenzioso in corso. “Si compie un altro passo concreto in direzione di un fisco sempre più moderno”, ha dichiarato il viceministro all’Economia Maurizio Leo, che guida la riforma fiscale del governo Meloni. Il decreto si rivolge a chi lavora in proprio e vuole mettersi in regola pagando meno, ma anche a chi chiede regole più semplici e trasparenti nei rapporti con il fisco.