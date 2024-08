Lin Yu Ting batte Kamenova, per protesta la bulgara fa il gesto del cromosoma donna

Roma, 4 agosto 2024 – Non sono ancora del tutto sopite le polemiche sul caso Carini-Khelif che già esplode un nuovo caso sulle pugili intersex alle Olimpiadi di Parigi. Sta diventando virale sui social la foto del gesto fatto dalla bulgara Svetlana Kamenova Staneva subito dopo la proclamazione del verdetto del match che l'ha opposta alla taiwanese Lin Yu Ting, l'altra atleta fermata dall'Iba ai Mondiali, dove le venne tolta la medaglia di bronzo per non aver soddisfatto i criteri di ammissibilità dell’International Boxing Association. Proprio come Imane Khelif, Lin era stata squalificata poche ore prima della finale iridata.

Stamani, in un match dei quarti finali della categoria 57 kg, condizionato da molte scorrettezze da parte di entrambe, Lin ha battuto ai punti la bulgara. La taiwanese si è quindi qualificata per le semifinali e, non essendo prevista la finale per il terzo e quarto posto, porterà a casa una medaglia, almeno di bronzo. Alla fine del match le due si sono date la mano, ma inizialmente la bulgara ha voltato le spalle alla rivale, proprio come aveva fatto la Carini nell’incontro lampo di 46 secondi. Due giorni fa, al termine del match perso ai punti, era stata l'uzbeka Sitora Turdibekova a rifiutarsi di stringere la mano a Lin.

Oggi è andata diversamente, ma l’esito non è migliore. La stretta di mano tra le due pugili non ha attutito le polemiche sulla partecipazione delle atlete iper-androgine alle Olimpiadi. Prima di scendere dal ring, infatti, Kamenova si è girata verso il pubblico e, incrociando le dita, ha fatto il gesto della X, come a voler indicare che lei ha i cromosomi da donna. La foto, condivisa sui social, è subito diventata virale con centinaia di commenti e nuove polemiche che poco o nulla hanno a che fare con lo sport.

"Non importa chi sto affrontando, voglio solo accettare la sfida senza paura e arrivare alla fine. Non ho ancora raggiunto il mio obiettivo. Non possiamo rinunciare a nessuna opportunità". Ha dichiarato la pugile taiwanese mettendo da parte le polemiche e pensando solo allo sport.