Sarà liberato il giornalista Usa Gershkovich, condannato in Russia per spionaggio

Roma, 1 agosto 2024 – Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, condannato a 16 anni in Russia per spionaggio, sarà liberato oggi nell'ambito di uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. Lo riferisce Fox News. Il conduttore Trace Gallagher ha annunciato in diretta che il giornalista sta per rientrare negli Stati Uniti. Nell’annuncio Fox News cita informazioni ottenute dal Wall Street Journal, senza fornire ulteriori dettagli ma precisando che il canale sta lavorando per ottenere maggiori informazioni sul possibile scambio di prigionieri.

Evan Gershkovich in una cella con le pareti di vetro durante l'udienza del 23 aprile 2024 in Russia

Gershkovich si trova in carcere in Russia dal marzo del 2023, quando era arrestato nella città di Ekaterinburg, sugli Urali. È stato il primo giornalista straniero arrestato in Russia dopo la fine della Guerra Fredda. Secondo le accuse del Cremlino, a seguito delle informazioni fornite dal Servizio di sicurezza federale russo o FSB, “Gershkovich, su istruzioni della Cia, ha raccolto informazioni segrete nella regione di Sverdlovsk sulle attività di produzione e riparazione di attrezzature militari dell'impianto di difesa NPK Uralvagonzavod JSC”, il più grande produttore russo di carri armati.