L’offensiva di Kiev nella regione russa Kursk: così Putin si è ritrovato la guerra in casa

Roma, 8 agosto 2024 – Dopo il mal gestito e sostanzialmente fallimentare tentativo di controffensiva ucraina nell’estate del 2023 era tempo che lo Stato maggiore di Kiev mettesse in atto strategie meno prevedibili di un attacco diretto contro le linee fortificate e i campi minati messi dai russi a protezione delle proprie linee al Sud. Senza avere una vera superiorità aerea e senza avere un volume di fuoco di artiglieria adeguato, la controffensiva dello scorso anno era destinata a un costoso buco nell’acqua. E infatti...

Adesso l’esercito ucraino (magari ascoltando i consigli degli americani che avevano invano suggerito lo scorso anno una concentrazione di forze in un solo punto per rompere le linee russe e poi da lì dilagare, e non attacchi multipli su più aree che non avevano la forza necessaria per prevalere) ha dato il via a una operazione, giunta al terzo giorno, in un tratto di frontiera tra le ucraine Sumy e Kharkiv, nella regione russa di Kursk, sostanzialmente presidiato solo da reparti di frontiera di Mosca.

