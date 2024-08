Kursk, continua l’offensiva dell’Ucraina. Isw: “Le truppe di Kiev sono penetrate per 10 km nel territorio russo”

11:50

Colpito il monastero di Gornal, un morto

Il monastero di Gornal nella regione di Kursk è stato danneggiato in un attacco delle forze ucraine e una persona è morta. Lo ha fatto sapere la diocesi di Kursk in una nota. "Gli attacchi delle forze armate ucraine ai territori di confine della regione di Kursk hanno danneggiato l'antico monastero di San Nicola Belogorsky nel villaggio di Gornal, non lontano dalla citta' di Sudzha. Il padre superiore Hegumen Pitirim (Plaksin) e i suoi confratelli sono stati evacuati. Diciassette persone sono state salvate. Sfortunatamente, una persona è morta durante l'evacuazione", ha affermato la diocesi. L'attacco aereo ha distrutto e incendiato la cattedrale del monastero costruita e preparata per la consacrazione e la seconda chiesa della Protezione, e ha danneggiato l'edificio del monastero.