Cina, svelate per la prima volta le potenzialità del “Type 094”: il super sottomarino lanciamissili a propulsione nucleare

Roma, 2 maggio 2025 - Svelato anche al pubblico il potenziale del sottomarino lanciamissili cinese a propulsione nucleare della classe 094. Sulle pagine del quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong, si scopre che il sommergibile, già in azione dal 2006 e incluso nella deterrenza nucleare cinese dal 2015, ha fatto la sua apparizione durante gli eventi del 76mo anniversario della Marina cinese.

Il sottomarino classe Type 094, classe che sostituirà la Type 092, la prima a propulsione nucleare con missili balistici, ha un dislocamento in immersione di 11 mila tonnellate, una profondità operativa di 400 metri e una velocità massima di 30 nodi. E' lungo circa 135 metri, largo 13 metri e ha un dislocamento di superficie pari a ottomila tonnellate.

In sottomarino Type 094 è stato equipaggiato inizialmente con 12 missili balistici SLBM JL-2 con testate nucleari, con una gittata di settemila e 200 chilometri di distanza, quindi avendo a portata la costa nord-orientale degli Stati Uniti. Poi di recente è stato aggiornato con missili SLBM JL-3, con gittata di oltre 10mila chilometri, e nel mirino gli Stati Uniti continentali.

Il Pentagono, che la chiama la Jin class, sa che Pechino può contare su sei sottomarini di questo tipo, e che ne ha altri in costruzione. Come sa, e non lascia tranquilli, che è in elaborazione già la classe 096, attesa entro il 2029, ancor più silenziosa e capace di trasportare fino a 24 missili SLBM JL-3.

Il missile JL-2 o Julang-2 è un missile balistico intercontinentale lanciato da un sottomarino (SLBM) e capace di trasportare testate nucleari. E' entrato in servizio nella marina militare cinese a partire dall'inizio degli anni 2010. I missili JL-2 rappresentano la seconda generazione di SLBM nucleari cinesi dopo i Julang-1. Mentre la terza generazione è rappresentata dai JL-3, più potenti e con maggiore gittata.