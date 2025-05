Auto sulla folla in centro a Stoccarda: ci sono diversi feriti

Stoccarda, 2 maggio 2025 – Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti, alcuni gravi. L'autista è stato fermato. Dopo aver temuto si trattasse di un attentati, la polizia ha stabilito che si è trattato di un incidente.

È salito a sei il bilancio dei feriti dopo che una Mercedes Classe G ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 18 a Charlottenplatz, un trafficato incrocio a più corsie tra le autostrade B14 e B27 nel centro della città.

I feriti alla fine sono stati 8, per uno è stato necessario il ricovero in rianimazione. Secondo testimoni oculari, anche una donna con un passeggino è stata investita. L'autista del veicolo è già stato arrestato dalle autorità, come confermato dal portavoce della polizia.