Papa Leone XIV chiama Pizzaballa: “Attacco alla Sacra Famiglia è ingiustificabile”. Il cardinale in visita a Gaza

Roma, 18 luglio 2025 - Papa Leone XIV stamane ha chiamato il Cardinale Pizzaballa e il Patriarca Teofilo per ringraziarli del loro impegno e per sincerarsi della situazione a Gaza, dove il cardinale è in visita oggi. Il Pontefice si è assicurato anche delle condizioni di padre Romanelli e delle altre persone ferite nel corso dell'attacco ingiustificabile che ieri ha colpito la Parrocchia della Sacra Famiglia.

Papa Leone XIV chiama il cardinale Pizzaballa: “L’attacco alla Sacra Famiglia è ingiustificabile”

Sua Santità, fa sapere la sala stampa vaticana, ha espresso il suo sostegno e il suo affetto a tutta la comunità raccolta attorno alla Parrocchia e a quanti soffrono per la violenza, e ribadito la sua intenzione di fare tutto il possibile perché si fermi l'inutile strage di innocenti.

"Il Papa ha intenzione di fare tutto il possibile perché si arrivi non solo al cessate il fuoco ma alla fine di questa tragedia." ha riferito il patriarca latino, "ha ripetuto più volte che è ora di finire con questa strage e che quello che è accaduto è ingiustificabile e bisogna fare in modo che non ci siano più vittime. A nome del Patriarcato latino ma anche di tutte le Chiese di Terra Santa, vogliamo ringraziare Sua Santità per questa vicinanza, per la preghiera di cui eravamo già assicurati anche in precedenza e gli assicuriamo anche da parte di tutta la comunità di Gaza, fratelli e sorelle, sacerdoti, religiosi e religiose, la preghiera e un ringraziamento".

Oggi il patriarca latino di Gerusalemme, cardinal Pierbattista Pizzaballa, e il patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III, sono entrati a Gaza per portare sostegno e vicinanza alla parrocchia latina della Sacra Famiglia dopo l'attacco di ieri che ha provocato 3 morti e 11 feriti, tra i quali il parroco, padre Gabriel Romanelli. Su richiesta del Patriarcato Latino, e in coordinamento con i partner umanitari, "è stato garantito l'accesso per la consegna di aiuti non solo alla comunità cristiana, ma anche al maggior numero possibile di famiglie": entrate centinaia di tonnellate di scorte alimentari, kit di pronto soccorso e attrezzature mediche di urgente necessità. Inoltre, il Patriarcato ha garantito l'evacuazione delle persone ferite nell'attacco verso strutture mediche fuori Gaza.